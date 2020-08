Covid: dopo le nuove disposizioni intensificati i controlli in Brianza. Lo ha stabilito la Prefettura oggi, a seguito di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Covid: dopo le nuove disposizioni nazionali, intensificati i controlli in Brianza

Nella giornata di oggi, mercoledì 19 agosto, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Viceprefetto Vicario, volta a concordare le modalità attuative, nell’ambito provinciale, dei controlli da espletare ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2020, contro la diffusione della pandemia da COVID 19 sul territorio nazionale.

Come noto, la citata ordinanza, adottata dal Ministero della Salute in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID 19 ha previsto l’obbligo, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale – specifica la Prefettura in una nota.

Con il citato provvedimento – prosegue la nota – sono state inoltre “sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Maggiori controlli in Brianza

Nel corso della riunione è stata concordata una intensificazione delle attività di monitoraggio e controllo del territorio in provincia di Monza e Brianza, prevedendo la programmazione di dedicati controlli, da parte delle Forze di polizia territoriali, con l’importante contributo della Polizia provinciale e delle Polizie locali.

La sinergia instaurata tra tutte le Forze operanti in questo ambito provinciale nel corso degli ultimi mesi potrà consentire una maggiore efficacia alle attività di verifica, che saranno principalmente indirizzate ai luoghi della movida.

