Covid, due ospiti positivi alla Rsa Besana di Meda

Due ospiti positivi al Covid-19 alla Rsa Besana di Meda.

Due ospiti positivi al Covid, avviata la procedura

Lo conferma il direttore Eriberto Motta: «Avevano sintomi sospetti, sono stati sottoposti a tampone e l’esito è risultato positivo. Fortunatamente stanno discretamente bene e questo ci rasserena. Ovviamente sono in isolamento e come struttura abbiamo subito attivato la procedura del caso, programmando tamponi a tutti gli ospiti e al personale». Si tratta di una situazione nuova per la Rsa: durante la prima ondata di Coronavirus, infatti, la casa di riposo di Meda si era distinta per non aver registrato alcun caso di contagio tra gli ospiti e gli operatori.

“Situazione sotto controllo”

«Stiamo gestendo la situazione attenendoci alle prescrizioni e sospendendo le visite per tutelare i pazienti, speriamo che si risolva tutto per il meglio», conclude Motta. «La situazione è sotto controllo, stiamo seguendo le procedure del caso – conferma la presidente Bianca Fumagalli – In ottemperanza all’ordinanza regionale sono state sospese nuovamente le visite ai parenti, è un modo per tutelare ancora di più i nostri ospiti».

TORNA ALLA HOME