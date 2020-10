Covid: in quarantena una classe della primaria di Vimercate.

Si allunga, come prevedibile purtroppo, l’elenco di casi di positività da Covid-19 nelle scuole del Vimercatese, e non solo, e di conseguenza di classi messe in quarantena.

Primaria Filiberto di Vimercate

A Vimercate il virus ha colpito una maestra della scuola primaria Filiberto di piazzale Martiri Vimercatesi, risultata positiva al tampone nei giorni scorsi. Di conseguenza Elena Rossi, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Manzoni, ha disposto su indicazione dell’Ats la chiusura della classe, una prima (con relative procedure di sanificazione) e la messa in quarantena dei bambini.

Il sindaco: trend dei contagi in aumento, scaricate la app

Nella giornata di ieri, venerdì, il sindaco Francesco Sartini ha fatto il punto della situazione dei contagi da Covid-19 in città, confermando il trend in crescita. In settimana si sono registrati 5 nuovi positivi a fronte di 3 guariti per un totale di 9 persone attualmente positive. Sono invece 53 i cittadini di Vimercate in sorveglianza attiva perché venuti a contatto con persone risultate positive. Anche questo è un numero in netta crescita.

Il sindaco ha invitato i cittadini a scaricare la app “Immuni”.

