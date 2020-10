Covid: intensificati i controlli sulla movida. Patrizia Palmisani: “Cittadini ed esercenti sono chiamati a un grande senso di responsabilità e dovranno prestare la massima attenzione nei comportamenti da adottare”.

Ieri, giovedì 15 ottobre, si è tenuta una nuova riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso della quale sono state esaminate le nuove misure di contenimento del contagio in vigore dal 13 ottobre.

Dopo aver dato direttive, la scorsa settimana, per lo svolgimento di controlli specifici nei pressi delle strutture scolastiche, delle stazioni e delle fermate del trasporto pubblico, nella giornata di ieri il Prefetto Patrizia Palmisani, alla luce dell’aumento dei contagi registrato sull’intero territorio nazionale e della recente adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre ha comunicato alle Forze di polizia la necessità di profondere il massimo sforzo nella vigilanza sul rispetto delle misure anticontagio con particolare attenzione alle zone che, soprattutto nelle sere dei fine settimana, sono interessate dal fenomeno della movida.

Il Prefetto ha dunque disposto un’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo lungo l’arco serale, che dovranno essere rivolti in particolare alla vigilanza sul rispetto dell’obbligo di proteggere le vie respiratorie, sul rispetto della distanza interpersonale, sul divieto di assembramenti, nonché sul rispetto delle misure dettate per le attività quali bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, i cui servizi sono consentiti sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo.

A margine dell’incontro, il Prefetto Palmisani ha voluto sensibilizzare tutti i sindaci della Provincia sull’importanza di adottare ogni iniziativa utile a promuovere la piena conoscenza e la stretta osservanza delle misure di contenimento e contrasto del contagio da parte di tutti gli appartenenti alla comunità.

“La Provincia di Monza e della Brianza sta attraversando una fase estremamente delicata, e le nuove disposizioni impongono scelte sofferte, ma obbligate. Cittadini ed esercenti sono chiamati a un grande senso di responsabilità, e dovranno prestare la massima attenzione nei comportamenti da adottare. I controlli dovranno essere svolti senza provocare allarmi né tensioni, ma dovrà essere garantito il massimo rigore, in quanto in questa fase non è possibile soprassedere ad alcuna leggerezza”.

