Covid, l’associazione Palio di Meda annulla i presepi rionali

A causa del Covid-19 l’associazione Palio di Meda ha deciso di annullare i presepi rionali (nella foto uno dei presepi allestiti in una precedente edizione della manifestazione).

Lo ha fatto sapere il consiglio direttivo attraverso un comunicato stampa:

Vista la situazione attuale di emergenza sanitaria e nel pieno rispetto dell’ordinanza emessa a prevenzione della diffusione del virus Sars-CoV-2, l’evento dei “Presepi Rionali 2020”, previsto nel periodo natalizio, è stato annullato. Abbiamo constatato che non ci sono le condizioni per organizzare la manifestazione in sicurezza nel modo tradizionale e stiamo valutando possibili alternative anche confrontandoci con il Comune di Meda. In un periodo così incerto ci sembra corretto e doveroso prendere questa decisione preventiva e con il giusto anticipo, per aggiornare nel modo più tempestivo possibile tutte le persone che sono coinvolte nelle attività rionali e che seguono con passione le nostre manifestazioni. Sicuri di una vostra comprensione, vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri canali social e vi salutiamo calorosamente A presto!