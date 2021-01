Covid: le Terapie intensive scendono sotto i 400 ricoverati. Cala anche il tasso di positività dei tamponi, oggi sotto il 5%.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-80) degli ospedali della Lombardia. A fronte di 31.809 tamponi effettuati, sono 1.535 i nuovi positivi (4,8%). I guariti/dimessi sono 2.178. Purtroppo si contano 104 morti. 119 i nuovi positivi in Provincia di Monza e della Brianza.

La situazione comunque pare in costante sia pur lento miglioramento e questo ha consente alla nostra regione, sia pur tra mille polemiche, di tornare da domani, domenica 24 gennaio 2021, in zona arancione.

Oggi, sabato 23 gennaio, in Italia si sono registrati 13.331 i nuovi casi da Covid 19 (su 286.331 tampomi effettuati), con un tasso di positività al 4,6%. Con i 488 decessi registrati le vittime della pandemia superano le 85.000 unità. Ieri i nuovi casi erano stati 13.633 con un tasso di positività del 5,1% e i decessi 472.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 31.809 (di cui 23.512 molecolari e 8.297 antigenici) totale complessivo: 5.414.816

– i nuovi casi positivi: 1.535 (di cui 88 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 444.809 (+2.178), di cui 3.593 dimessi e 441.216 guariti

– in terapia intensiva: 398 (-10)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.499 (-80)

– i decessi, totale complessivo: 26.662 (+104)

I nuovi casi per provincia

Milano: 466 di cui 216 a Milano città;

Bergamo: 73;

Brescia: 219;

Como: 94;

Cremona: 29;

Lecco: 71;

Lodi: 48;

Mantova: 108;

Monza e Brianza: 119;

Pavia: 107;

Sondrio: 53;

Varese: 96.