Covid: massicci controlli dei Carabinieri della Compagnia di Desio.

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Desio per verificare il rispetto delle misure anti-Covid alla luce dell’impennata dei contagi nella Provincia di Monza e Brianza.

Controllate 426 persone

Nel fine settimana nel territorio che fa riferimento alla Compagnia di Desio sono state controllate 426 persone e 36 attività commerciali. I militari nelle ultime due settimane hanno messo in atto una serie di servizi specifici in tutti i Comuni che rientrano nel perimetro di loro competenza. Concentrandosi in particolare nel weekend e nelle aree a maggior rischio di assembramenti, come i luoghi della movida e le piazze.

Una denuncia a Lissone

In questa fase così delicata, in cui novità e aggiornamenti si susseguono, l’Arma si sta concentrando sull’attività di informazione e sensibilizzazione. Per far capire a tutti, e in particolare ai giovani, l’importanza di rispettare le regole, per non ripiombare nella situazione drammatica della scorsa primavera. Una sola la denuncia. Nella notte tra sabato e domenica un 21enne di Segrate, fermato a Lissone, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti. Per il 21enne sono scattati la sanzione amministrativa e il ritiro della petente.