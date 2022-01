Covid, numeri da record ad Arcore: oltre 800 i positivi

Dati allarmanti

Pubblicate le statistiche sul sito Internet del Comune di Arcore

Arcore, crescita vertiginosa dei positivi al Covid-19: sono ben 810 alla data di ieri, 7 gennaio 2022.

Oggi, sabato 8 gennaio 2022, l'Amministrazione comunale arcorese guidata da Maurizio Bono ha deciso di pubblicare sul sito internet del Comune i dati relativi alla pandemia. E' la prima volta che avviene da quando Bono si è insediato negli uffici di Largo Vela.

Le statistiche

Le statistiche parlano chiaro: al 7 gennaio 2022 sono 810 i positivi, mentre gli arcoresi deceduti a causa del Covid-19 da inizio pandemia sono ben 43.

I guariti sono 1557, mentre in totale i casi positivi registrati da inizio pandemia ad oggi sono 2410.

I dati verranno divulgati con cadenza settimanale

"Il Comune di Arcore , a seguito dell’intensificarsi dei contagi Covid 19, ha deciso di pubblicare i dati della nostra città, con cadenza almeno settimanale - si legge sul sito internet comunale - Raccomandiamo a tutti i cittadini di continuare a rispettare le disposizioni sul Green Pass e sul Green Pass rafforzato in vigore dall’8 gennaio ( DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 ) e l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto, dell’igiene delle mani e del distanziamento sociale".

L'interrogazione delle forze di minoranza

Nei giorni scorsi le forze di minoranza di centrosinistra presenti in Assise avevano presentato una interrogazione al sindaco per capire i motivi per i quali l'Amministrazione comunale non aveva dato ancora comunicazione costante del numero di positivi al Covid-19.