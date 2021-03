Covid: oggi a Monza e Brianza 750 contagi. Non erano così tanti da molto tempo. In Regione sfiorata quota seimila.

Covid: oggi a Monza e Brianza 750 contagi

Tanti i contagi oggi a Monza, ben 750, era da tempo che non superavamo i 700 contagi in un solo giorno. Molti più di ieri quando ne erano stati registrati 449. In Lombardia oggi si sono registrati 5.809 casi positivi e 66 decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 29.159 morti.

Sempre in Lombardia sono 59.378 i tamponi eseguito, con 5.809 nuovi casi positivi. quindi il tasso di positività è intorno al 9,7%. I pazienti in terapia intensiva sono 694, 25 più di ieri, e negli altri reparti sono 6068, 159 più di ieri.

Così la situazione nelle Province lombarde

In testa c’è Milano con 1.426 casi, seguita da Brescia con 869, Monza con 750, Bergamo con 438, Pavia con 421, Como con 379, Varese con 349, Cremona con 332, Mantova con 326, Lecco con 246, Sondrio con 90 e Lodi con 84.

In Italia oggi altri 317 morti

Sono 26.062 i nuovi contagi da coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 372.944 tamponi analizzati. Il tasso sfiora quindi il 7%, in leggero calo rispetto a ieri. I decessi Covid sono 317 (ieri 380), i guariti di oggi sono 14.970. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia seguita dall’Emilia Romagna. Dall’inizio dell’emergenza Covid-189 in totale i contagi in Italia sono 3.201.838, i morti hanno raggiunto quota 101.881.

Sono 270 gli ingressi in terapia intensiva. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.982 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 497 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.153.