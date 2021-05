Covid: oggi in Lombardia 43 morti, in Brianza 169 contagi. Continuano a diminuire i ricoverati negli ospedali lombardi. Nella nostra Provincia il numero dei positivi è in leggero aumento rispetto a ieri quando se ne erano registrati 160.

Covid: oggi in Lombardia 43 morti, in Brianza 169 contagi

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.584 nuovi casi di Coronavirus su 52.497 tamponi effettuati. Calano i contagi a fronte di un numero più elevato di tamponi rispetto a ieri quando erano stati rilevati 1.759 nuovi positivi su 51.195 tamponi effettuati. Aumenta però rispetto a ieri il numero dei decessi registrati in una giornata: sono 43 i morti registrati oggi contro le 25 vittime di ieri, in totale sono 33.149 i decessi ufficiali per Covid in Lombardia dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è al 3% (ieri 3,4%)

In costante miglioramento la situazione negli ospedali lombardi: sono 2.850 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari di Covid, contro i 2.968 di ieri (-118), nelle terapie intensive ci sono 490 degenti (-1 rispetto a ieri). In totale sono 738.385 le persone che hanno superato la malattia.

La situazione in Italia

Oggi in Italia si sono registrati 10.176 nuovi casi e 224 morti. Ieri i nuovi casi erano stati 10.554, 207 i morti, le vittime raggiungono quota 122.694. Il tasso di positività scende al 3% (ieri era al 3,2%).

I contagi di oggi nelle Province lombarde

Bergamo 157

Brescia 169

Como 115

Cremona 49

Lecco 44

Lodi 56

Mantova 65

Milano 424

Monza Brianza 164

Pavia 90

Sondrio 29

Varese 169