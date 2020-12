Nuovo aggiornamento dal sindaco di Seveso, Luca Allievi, sulla situazione del contagio nel comune. Nell’ultima settimana si sono registrati otto decessi.

Covid: otto morti nell’ultima settimana a Seveso

Il bollettino comunale con il totale dei contagiati riporta 1325 nominativi, di cui i deceduti sono diventati 38. Negli ultimi 7 giorni hanno infatti lasciato la comunità 8 persone (6 delle quali erano assistite presso la Casa di

riposo Padre Giovanni Masciadri), tutte di età superiore agli 80 anni.

Sempre nell’ultima settimana, dunque, il numero dei contagiati è aumentato di 35 unità. Tra i 1.287 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 162 sono attualmente assistiti a domicilio e 983 sono guariti (in 223 negli ultimi 7 giorni).

Classe in isolamento alla Collodi

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, sempre nell’ultima

settimana è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di 1 alunno della scuola primaria Carlo

Collodi, la cui classe è stata posta in isolamento domiciliare.

Infine, come sempre, un aggiornamento sull’attività di controllo portata avanti dalla Polizia locale. Nell’ultima settimana di pattugliamento sono state controllate 10 persone, di cui 2 sono state sanzionate per violazione

dell’ex art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020 (punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3mila euro), e 10 tra attività ed esercizi, non rilevando infrazioni.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 14 dicembre 2020.

