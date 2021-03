Covid, ricoveri ancora in aumento negli ospedali di Asst Brianza.

Numeri in crescita

Sono numeri ancora in crescita quelli aggiornati ad oggi, venerdì, sul fronte dei pazienti con Covid ricoverati negli ospedali di Vimercate, Desio e Carate.

Se lunedì scorso i posti letto occupati da persone con coronavirus erano complessivamente 265, stamattina sono 279. Un incremento, ma comunque contenuto rispetto alla crescita esponenziale delle ultime settimane.

Vimercate

In particolare la crescita è concentrata a Vimercate. I ricoverati sono passati dai 153 di lunedì ai 165 di oggi. In crescita anche i pazienti in Terapia intensiva, saliti da 8 a 12. Qui si sta pensando di attrezzare ulteriori 20 posti letto Covid, che andranno ad aggiungersi a quelli già operativi alla Rosa Bianca, alla Rosa Gialla e al Tulipano Rosso.

Desio e Carate

Lieve aumento all’ospedale di Desio, dove i pazienti Covid sono passati dai 66 di lunedì ai 69 di oggi. Qui le persone in Terapia intensiva sono 8. All’ospedale di Carate, 45 ricoverati (uno in meno di inizio settimana) nessuno è in Terapia intensiva.