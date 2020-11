Covid: ricoveri in lieve calo, anche in Brianza

Covid: ricoveri in calo, anche in Brianza. Oggi in Lombardia si sono liberati 32 letti nei reparti Covid, ma ne sono stati occupati 12 in più in Terapia intensiva.

“Oggi, per la prima volta dall’inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha un segno negativo (-32)”. Lo ha scritto oggi sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. In realtà si tratta di un -20 perché a fronte di 32 ricoveri in meno nei reparti Covid se ne sono aggiunti 12 nelle terapie intensive lombarde.

Comunque una buona notizia, che coinvolge anche la Provincia di Monza e della Brianza dove i ricoveri per Covid, sia pure lentamente, stanno diminuendo.

Nell’Asst di Vimercate oggi i pazienti ricoverati con sintomi Covid erano 250 (8 in Terapia intensiva). Ieri, mercoledì 18 novembre, i pazienti ricoverati erano 252, di cui sempre 8 in Terapia intensiva.

Nell’Asst di Monza (San Gerardo più ospedale di Desio) i ricoverati oggi erano 441 di cui 48 in terapia intensiva, un dato in flessione ormai da qualche giorno. Il bollettino diramato dall’ospedale il 17 novembre (riferito alla situazione al 16 novembre) riferiva infatti di 504 ricoveri, di cui 48 in Terapia intensiva.

Le terapie intensive insomma sono stabili mentre si libera qualche posto in reparto su tutte due le Asst brianzole.

Il supporto della sanità privata

In Provincia di Monza e Brianza va ricordato anche il supporto della sanità privata. A oggi, giovedì 19 novembre, gli Istituti Clinici Zucchi di Monza hanno messo a disposizione 56 posti letto, (4 sono stati aggiunti ieri) e quelli occupati sono attualmente 53. Dei 56 posti messi a disposizione, 16 sono per pazienti sub acuti e 40 per gli acuti.

Il presidio di Carate è covid-free a tutela della riabilitazione psichiatrica e dell’Hhospice.

Il Gruppo San Donato, di cui gli Istituti clinici Zucchi fanno parte, attualmente sta ospitando 1.017 pazienti Covid, di cui 54 in terapia intensiva. Negli ultimi giorni a livello lombardo il Gruppo ha registrato segnali incoraggianti, con i ricoveri in terapia intensiva abbastanza stabili e la crescita nei reparti Covid inferiore rispetto alle settimane precedenti.

