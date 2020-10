Covid, riprendono i contagi anche a Veduggio. Il sindaco: Niente di allarmante ma rispettiamo le regole

Anche a Veduggio con Colzano sono ripresi i contagi. Dalla fine delle vacanze estive sono dieci i residenti risultati positivi al Covid-19, quattro dei quali già guariti.

“Niente di drammatico ma rispettiamo le regole”

Lo ha comunicato il sindaco Luigi Dittonghi in un videomessaggio pubblicato oggi, giovedì 22 ottobre 2020. Ha fornito i numeri dell’emergenza sanitaria ai veduggesi, utilizzando toni rassicuranti.

Dall’inizio della pandemia in paese si sono contati 48 casi, 38 dei quali fino a maggio. Nei mesi estivi il virus ci aveva dato tregua; dalla fine delle vacanze ad oggi c’è stata una leggera ripresa. Nulla di allarmante perché tutte e dieci le persone contagiate stanno bene, qualcuno ha lievi sintomi. Ciò che conta è rispettare sempre le regole

Cancellata la fiera

Il sindaco ha poi annunciato la cancellazione della tradizionale fiera di San Martino in programma per domenica 8 novembre a causa delle restrizioni imposte dall’ultima ordinanza di Regione Lombardia. Ci sarà però la messa, celebrata alle 11 in chiesa parrocchiale. L’1 novembre, infine, si festeggerà, accanto alla ricorrenza di Tutti i Santi, anche la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: niente cortei ma una manifestazione statica davanti al monumento ai Caduti.

TORNA ALLA HOME