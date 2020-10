Covid, salta la festa di Lentate

A causa del Covid-19 salta la festa di Lentate del week-end.

Lo ha annunciato il sindaco Laura Ferrari: “In Giunta abbiamo deliberato l’annullamento della nostra tradizionale Sagra. Avevamo immaginato una giornata ricca di iniziative e novità, quale concreta dimostrazione della ripresa sociale del territorio. Come sapete però, l’evoluzione dei contagi a livello nazionale verificatasi negli ultimi giorni e la conseguente – più restrittiva – normativa anti Covid, impongono senso di responsabilità nelle decisioni e nelle azioni”.

In forse l’apertura del luna park

In forse anche l’apertura del luna park: “Le regole attualmente in vigore prevedono un protocollo rigido per gli organizzatori: abbiamo chiesto ai responsabili di integrare il piano proposto al fine di garantire l’adozione di tutte le misure prescritte. Pertanto l’apertura dello stesso sarà subordinata alla presentazione di un progetto dettagliato e valutato positivamente dagli uffici”.

