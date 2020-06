Covid: smontate le tende per il triage all’Ospedale di Vimercate

Smontate le tende per il triage all’Ospedale di Vimercate. I volontari di Avps: “Siamo fiduciosi che questa emergenza stia volgendo al termine”

Era il 4 marzo scorso. In piena emergenza Coronavirus, all’Ospedale di Vimercate venivano allestite le tende per il triage, una all’interno del Pronto soccorso, l’altra all’esterno.

Finalmente, dopo oltre tre mesi, sabato 20 giugno i volontari di Avps Vimercate hanno provveduto a smontare le strutture, su richiesta della direzione generale dell’ospedale. Un nuovo e benaugurante segnale che l’emergenza Coronavirus, piano piano, si sta ridimensionando.

“Nelle ultime settimane – scrivono i volontari di Avps – abbiamo constatato una decisa e prolungata discesa dei nostri interventi per pazienti “Covid” per cui continuiamo ad essere ottimisti! Nella giornata di sabato scorso 20 Giugno, su richiesta della direzione generale dell’ospedale di Vimercate, abbiamo provveduto a smontare la tenda triage installata all’interno del pronto soccorso e la seconda tenda che era stata approntata all’esterno per i test sierologici. Speriamo non succeda, ma rimaniamo comunque pronti a rimontare il tutto in caso di necessità. Siamo fiduciosi che questa emergenza stia volgendo al termine, ma dobbiamo essere prudenti e rimanere tutti in allerta!”

Zero ricoverati in Terapia intensiva

E’ di appena due settimane fa, lo ricordiamo, la notizia dell’azzeramento dei pazienti in Terapia intensiva nel presidio vimercatese. In ospedale restano ancora ricoverati alcuni pazienti che presentano sintomi riconducibili al Covid, ma nessuno si trova in Terapia intensiva.

