"Crazy for Football" in campo a Desio per la salute mentale

“Crazy for Football” è scesa in campo a Desio per la Giornata mondiale della salute mentale.

Un torneo triangolare di calcio per la giornata mondiale della salute mentale

Sport e salute mentale si sono uniti nel torneo triangolare di calcio in cui si sono sfidati “Crazy for Football”, “Play2give” composta da cantanti, creator e youtuber e “Fabrik”. L’evento è stato promosso da Ecos (European Culture and Sport Organization), dal Comune di Desio, dall’Asst Brianza con il contributo della Fondazione Cariplo e della Fondazione Giancarlo Pallavicini, e si è svolto al PalaFitlineDesio dove ha trionfato la selezione Play2give, seguita dalla nazionale "Crazy for Football" e da Fabrick.

“Il vero vincitore di questa giornata è senza dubbio il dialogo sulla salute mentale e la consapevolezza che insieme si può fare la differenza. "Crazy for Football" è molto più di un semplice evento sportivo. È un'opportunità per celebrare la forza dell'umanità, l'unità e l'importanza della salute mentale. In un mondo che spesso ci chiede di correre sempre più veloce, "Crazy for Football" ci ricorda l'importanza di prendersi cura di se stessi e degli altri”, ha affermato Valerio Di Tommaso, presidente di Ecos.

Le parole di Santo Rullo, ideatore del progetto “Crazy for Football”

“Lo sport e la salute mentale sono legati da un doppio filo. Da una parte l’attività fisica come sostegno e aiuto per chi soffre di problemi mentali; dall’altra le difficoltà che gli atleti, professionisti e non, vivono quotidianamente a causa delle pressioni e delle aspettative. Facce della stessa medaglia che hanno un unico comun denominatore: combattere lo stigma e il silenzio e fornire sostegno a coloro che ne hanno bisogno. Crazy for Football è tutto questo”, ha spiegato lo psichiatra Santo Rullo, ideatore del progetto.

“Crazy for Football” è un progetto avviato nel 2016 proprio da Rullo e ha ricevuto il pieno sostegno della Figc per l'uso delle divise ufficiali. In meno di tre anni gli Azzurri, guidati dal Ct Enrico Zanchini, hanno fatto la storia vincendo il titolo di campioni del mondo a Roma, conquistando la Dream World Cup.