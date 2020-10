Cresce il gruppo di cammino del centro “Il Girasole” a Desio. Ora sono già in quattordici, all’inizio erano solo tre i partecipanti.

Cresce il gruppo di cammino

Mascherine, distanziamento e una salutare passeggiata. Un giro per la città per il gruppo di cammino del Girasole in collaborazione con Ats Monza e Brianza. L’appuntamento è per il mercoledì. Le giornate lo permettono e il gruppo cresce, quattordici i partecipanti. Il centro ricreativo Il Girasole ha trovato così il modo per mantenere in forza e in salute i propri frequentatori.

Meno tornei di carte e balli di coppia, più passeggiate

Quindi, meno tornei di carte e balli di coppia e più passeggiate per le vie della città. Erano solamente in tre alla prima uscita, ora sono in quattordici ed è Mirella Schiatti a guidarli. Quindi mascherina e distanziamento, e attenzione alle norme anti-Covid. Tutti i mercoledì sono dedicati a questa iniziativa.