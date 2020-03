Erano 46 venerdì 20 marzo. Ieri sera, domenica 22, il sindaco Francesco Sartini ha annunciato che i positivi al Coronavirus a Vimercate sono saliti a 70.

Crescono a 70 i positivi al Coronavirus a Vimercate

Un numero preoccupante come sottolineato dal primo cittadino “I numeri purtroppo anche oggi aumentano e di molto, sono 70 i cittadini positivi al Coronavirus. Un aumento che ci fa capire che nessuno può permettersi di pensare di essere al di sopra di questa tragedia”.

Sartini ha anche ricordato i nuovi provvedimenti del Governo che “confermano la necessità di stare a casa; il nuovo decreto infatti impone una stretta importante sulle attività produttive e sugli spostamenti. Posso dirvi che anche tutto il Consiglio Comunale di Vimercate segue con apprensione l’evoluzione di queste ore, e tutti assieme vogliamo far arrivare a tutti i nostri cittadini lo stesso importantissimo messaggio: la situazione è sempre più drammatica per tutta la nostra regione e anche per la nostra provincia”.

Il numero verde per le necessità