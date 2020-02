Cristiano Militello di Striscia la notizia fa tappa a Meda

Cristiano Militello di «Striscia la notizia» ha fatto tappa a Meda.

Cristiano Militello a Meda

L’inviato del noto tg satirico è in città in occasione della partita Renate-Pergolettese che si sta svolgendo in questo momento (sabato 22 febbraio 2020 a partire dalle 15) allo stadio di via Icmesa. Militello cura infatti la rubrica «Striscia lo striscione», che assembla e commenta le immagini degli striscioni più curiosi e originali delle curve, intervallate da surreali interviste ai tifosi prima delle partite.

Selfie con Paolo Nobili

Paolo Nobili, uno degli amministratori del gruppo Facebook «Sei di Meda se…», lo ha incontrato in una nota panetteria cittadina e gli ha fatto qualche domanda per poi scattarsi un simpatico selfie: «Gli ho detto che gli utenti del gruppo avendolo visto in giro per Meda erano curiosi di sapere come mai fosse qui e così mi ha spiegato. E’ stato molto gentile e simpatico». La puntata con gli striscioni ripresi allo stadio di Meda dovrebbe andare in onda lunedì 2 marzo.