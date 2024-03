Croce bianca: da Biassono riparte l'emergenza urgenza

"Oggi è un giorno speciale per la Croce Bianca: dopo 23 anni il nostro servizio di emergenza urgenza torna a partire dalla storica sede di Biassono".

"Vogliamo rimettere al centro il paese, da dove siamo partiti e iniziato la nostra avventura di Croce Bianca con la nostra sede sul territorio. Nei primi dieci giorni da quel 22 febbraio, da quando abbiamo dismesso la sede distaccata di Monza e il mezzo è ritornato a partire da via Mazzini, abbiamo effettuato cinquanta uscite in emergenza-urgenza e questo ci permette di mantenere i soccorritori-istruttori regionali che attualmente sono otto. La figura del volontario per noi è preziosa, solo con tutti i nostri soccorritori riusciamo a coprire e a mantenere i numerosi servizi che affrontiamo. Per tale motivo siamo sempre alla ricerca di nuovi volti che possano entrare a far parte del nostro gruppo, in diversi ambiti, dal centralino ai diversi servizi in atto. Biassono, dove siamo nati e cresciuti, ci vuole molto bene, la popolazione ci supporta davvero tanto per tutto il lavoro che ogni giorno facciamo e questo ci gratifica tanto" ha sottolineato il presidente del sodalizio, Luca Mariani.