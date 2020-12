Croce d’argento, panettoni in consegna e tesseramento al via. Più di trecento dolci natalizi prenotati per l’iniziativa di raccolta fondi con Voglio la luna

Croce d’argento, panettoni in consegna e tesseramento al via

Ha già raccolto trecento prenotazioni la proposta natalizia delle associazioni di Limbiate, Croce d’argento e Voglio la luna. L’iniziativa di raccolta fondi “Natale insieme a voi” offre la possibilità di acquistare panettoni o pandori che verranno consegnati a domicilio dai volontari della Croce d’argento. I dolci natalizi sono prodotti con ingredienti del commercio-equo solidale e confezionati in colalborazione con la Cooperativa del Rwuanda Bahoze che aiuta le ragazze di strada e la Cooperativa Il Mondo del Centro di Valmadrera.

I volontari li consegnano a domicilio

“Ora le prenotazioni sono più di trecento ma speriamo di aumentare ancora, visto che a Pasqua eravamo riusciti ad arrivare a 450 richieste tra uova e colombe – ha auspicato il presidente della Croce d’argento, Antonio De Leo – l’iniziativa di questa primavera, sempre in collaborazione con Voglio la luna, era molto piaciuta, così la ripetiamo con pandori e panettoni”. Per prenotare i dolci natalizi basta mettersi in contatto con Voglio la luna, verranno poi consegnati a domicilio (e in sicurezza) dai volontari della Croce d’argento.

Quest’anno la tessera si fa in sede

Quest’anno, per via dell’emergenza Covid, i volontari non saranno presenti sul sagrato della chiesa San Giorgio per l’avvio dell’annuale campagna di tesseramento. Tuttavia, ci si potrà recare direttamente nella nuova sede di via Monte Grappa (accanto alla vecchia portineria dell’ex ospedale Antonini). Gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 14. Per chi non riuscisse a muoversi da casa, può contattare il centralino che provvederà ad inviare a domicilio un milite.

