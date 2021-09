Croce rossa e Arte musica, a Varedo inaugurate le nuove sedi

Croce rossa e Arte musica, inaugurate a Varedo le nuove sedi. Oggi pomeriggio, domenica 19 settembre, taglio del nastro nelle palazzine dell’ex depuratore di via Colombi

L’area dell’ex depuratore di Varedo rinasce come polo delle associazioni: domenica pomeriggio sono state inaugurate le nuove sedi di Croce rossa guidata da Lorenzo Oldoni e Arte Musica, con la presidente Vanessa Marinelli. Il programma si è svolto come da calendario visto che all’ora del taglio dei nastri aveva smesso di piovere. La Croce rossa, che per l’occasione ha festeggiato 25 anni di fondazione del comitato locale, ha iniziato le celebrazioni al mattino con una fiaccolata per le vie della città, fino alla nuova sede di via Colombi.

Open day dei corsi

Nel fine settimana la sede di Arte musica ha accolto numerosi giovani in occasione dell’open day con la presentazione dei corsi di musica, danza teatro e arte. Ad aprire i discorsi è stato il sindaco Filippo Vergani, che ha elogiato il lavoro delle due associazioni per rimettere a nuovo le palazzine. "Gli edifici erano messi davvero male, adesso sono diventati dei gioielli - ha ammesso - E’ stato recuperato un luogo un tempo degradato, adesso c’è una presenza fissa che è fondamentale".