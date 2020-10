Croce Verde Brianza in piazza a sostegno della ricerca per la fibrosi cistica. L’associazione propone la vendita ci ciclamini per sostenere la Fondazione storicamente impegnata nella lotta alla malattia. L’appuntamento è per questa mattina, domenica 25 ottobre, dalle 9 alle 12 davanti al cimitero di Camparada.

Croce Verde in piazza a sostegno della ricerca per la fibrosi cistica

Il momento di solidarietà è promosso da Croce Verde Brianza, associazione che da alcuni mesi è attiva sul territorio di Camparada. Questa mattina, dalle 9 alle 12 nella piazzetta del cimitero, i volontari promuoveranno la vendita di ciclamini, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, storica realtà da sempre attiva nella prevenzione, sensibilizzazione e lotta all’omonima malattia. Ieri, sabato, l’iniziativa ha raccolto un grande successo, dato che le piantine sono state vendute nel giro di poche ore, a testimonianza della grande sensibilità mostrata dalla comunità camparadese nei confronti di questo tema.

Volontari benvenuti

Il banchetto sarà occasione per l’associazione di farsi conoscere dalla cittadinanza. Operativa solamente da qualche mese, la sezione della Croce Verde Brianza, in collaborazione con il Comune, si occupa di fornire un valido sostegno alle fasce più deboli della popolazione, garantendo servizi legati all’ambito dei Servizi Sociali. Il sodalizio conta già un buon numero di volontari, ma è sempre disponibile ad accogliere persone desiderose di mettersi a disposizione della propria comunità. Per chiunque lo desideri è anche possibile effettuare una donazione nei confronti dell’associazione, che al momento si sostiene attraverso l’autofinanziamento.

