Maltempo, crolla una copertura nelle case comunali FOTO

Maltempo, crolla una copertura in lamiera nelle case comunali di via Hugo a Seregno. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale con un funzionario dell’ufficio Tecnico del Comune.

Crolla una lamiera per il maltempo

A causa del maltempo, nelle case comunali di via Hugo a Seregno è crollata una pesante copertura in lamiera di una decina di metri. Era fissata sullo spigolo dell’immobile a copertura del pluviale, sul versante est della palazzina accanto al campo sportivo dell’istituto Levi-Bassi.

Sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale

Il crollo si è verificato nella notte scorsa, fra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, probabilmente per le forti raffiche di vento che hanno sferzato la città. La lamiera contorta è caduta in cortile e la zona è stata delimitato dal nastro California. Nel primo pomeriggio odierno il sopralluogo dei Vigili del fuoco e della Polizia locale con l’architetto Silvia Salvioni dell’ufficio Tecnico comunale per una prima stima dei danni.

Dopo il maltempo la protesta dei residenti

Dopo il maltempo e il crollo della copertura in lamiera, torna in primo piano il degrado delle case comunali di via Hugo, con gli alloggi da molti anni in pessime condizioni a causa delle infiltrazioni dell’acqua piovana e della muffa che copre angoli e pareti. Anche nelle parti comuni dello stabile sono ben visibili pezzi di intonaco ammalorati, macchie di umidità sulle pareti e pozzanghere nei corridoi.

Gli inquilini si sentono abbandonati

I residenti si sentono abbandonati dall’Amministrazione, nonostante gli interventi di manutenzione del Comune per contenere i disagi con un investimento di 500mila euro nell’anno in corso. Nel 2021 sono previsti il rifacimento integrale della copertura con il “cappotto”, la sistemazione dei terrazzi e dei balconi oltre alla sostituzione degli infissi per un totale di 1,7 milioni di euro. Ma i residenti ormai sono esasperati: “Qui il Comune non ha fatto e non fa nulla però l’affitto continua ad aumentare”.

www.primamonza.it