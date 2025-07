Crolla il balcone, 47enne resta appesa: palazzina evacuata

In pieno centro

La donna è stata tratta in salvo dal marito. Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio 2025, a Meda. In corso Matteotti un balcone di una casa di corte è crollato con sopra una 47enne, che è riuscita ad aggrapparsi.

Crolla il balcone, 47enne resta appesa

E' successo intorno alle 16 in una casa di corte al civico 74 di corso Matteotti, in pieno centro. In base a quanto ricostruito, una 47enne si trovava sul balcone, situato a circa dieci metri di altezza, quando all'improvviso il fondo ha ceduto. La donna è riuscita a restare appesa alla ringhiera e a non cadere sul ballatoio sottostante, distante tre metri.

Salvata dal marito

La donna è riuscita a gridare e a chiedere aiuto e in suo soccorso è intervenuto il marito, che l'ha tratta in salvo. Comprensibilmente sotto shock, per fortuna non ha riportato ferite.

Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco

In corso Matteotti si sono portati gli agenti della Polizia Locale, con il comandante Claudio Delpero, e i Vigili del Fuoco, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Palazzina evacuata

Per consentire tutte le verifiche al balcone crollato, la porzione di palazzina interessata dal cedimento è stata evacuata e corso Matteotti è stato chiuso al traffico. Sul posto anche il sindaco Luca Santambrogio, che ha firmato l'ordinanza di inagibilità.