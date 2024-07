Crolla il parapetto di un balcone, soccorsi due operai a Cavenago

Crolla il parapetto di un balcone di una villa storica in ristrutturazione, paura a Cavenago.

Crolla il parapetto di un balcone, soccorsi a Cavenago

L'incidente sul lavoro è accaduto oggi, mercoledì 3 luglio 2024, poco dopo mezzogiorno nella centralissima via 24 Maggio.

Secondo le prime indiscrezioni raccolte sembrerebbe che l'incidente, che ha coinvolto due operai che si trovavano sul cantiere, sia stato causato dal crollo del parapetto di un balcone.

Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono arrivati tempestivamente gli operatori del 118 con l'elisoccorso. Operatori che, vista la zona priva di un terreno pianeggiante su cui atterrare, si sono calati sul luogo dell'infortunio con delle funi. Una volta calati gli operatori, l'elisoccorso è atterrato nella zona del campo da calcio dell'oratorio.

In via 24 Maggio sono arrivati anche l'ambulanza, la Polizia locale, i Carabinieri e i pompieri. Al momento gli operai feriti sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni sarebbero molto gravi.

Sul posto anche l'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di Monza dei Vigili del fuoco: risultano due feriti trasportati in codice giallo dal personale AREU giunto in posto con ambulanze, automedica ed elisoccorso.

L'area è stata transennata per permettere i soccorsi e tutti gli accertamenti del caso sulla dinamica del grave incidente

Seguiranno aggiornamenti appena possibile