Attimi di paura nella serata di ieri, mercoledì 19 novembre, a Cornate d’Adda per il crollo del tetto di un edificio di via Cascina Brugheè.

Crolla il tetto di un edificio, sul posto i Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato attorno alle 19, quando – per cause ancora al vaglio dei soccorritori intervenuti – la copertura della struttura sarebbe ceduta verso l’interno dello stabile. Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del Fuoco di Merate, oltre che gli uomini della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale.

Fortunatamente non è rimasto coinvolto nessuno nel crollo, dunque non si sono verificati feriti. Siccome però sono caduti alcuni calcinacci sulla strada, su indicazione dei pompieri, il Comune ha transennato una parte della strada adiacente, istituendo così il senso unico alternato sulla via Cascina Brugheè.

Le parole del sindaco Andrea Panzeri

Una scelta di precauzione, spiegata dal sindaco Andrea Panzeri: