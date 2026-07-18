Crolla parte del controsoffitto dei colombari, tragedia sfiorata al cimitero

E' accaduto giovedì nel cimitero di Camparada. Il vicesindaco Tiziano Beretta: "Fortunatamente nessun ferito, è stato un miracolo"

Poteva trasformarsi in una tragedia il cedimento strutturale verificatosi giovedì 16 luglio all’interno del cimitero di Camparada. Una parte del controsoffitto dei colombari nuovi – edificati solo pochi anni fa sotto la precedente amministrazione guidata dall’ex sindaca Mariangela Beretta, oggi consigliere di opposizione – è improvvisamente crollata al suolo, sbriciolandosi sul pavimento.

A fare la sgradevole scoperta è stato il vicesindaco Tiziano Beretta, che giovedì mattina, allertato da alcuni camparadesi, si è recato immediatamente sul posto in prima persona per verificare l’entità del danno e coordinare le prime operazioni di emergenza.

Fortunatamente nessun ferito

Il crollo ha destato forte preoccupazione in paese. La pesantezza e la tipologia dei materiali piovuti dall’alto avrebbero infatti potuto avere conseguenze fatali: se il distacco fosse avvenuto in un momento di maggiore affluenza, magari mentre un cittadino – spesso anziano – si trovava lì per raccogliersi in preghiera sulla tomba di un proprio caro, l’impatto avrebbe potuto rivelarsi letale. Fortunatamente, al momento del cedimento, nessuno si trovava nei paraggi. L’intera zona interessata dal crollo è stata prontamente isolata e recintata con il nastro bianco e rosso per impedire il passaggio dei visitatori e garantire l’incolumità pubblica.

“Controlleremo tutto il manufatto”

Il vicesindaco Tiziano Beretta ha voluto rassicurare la cittadinanza sul fatto che l’attenzione resta massima e che non ci si limiterà a rimuovere le macerie.

“Tutto il manufatto sarà oggetto di una perlustrazione accurata nei prossimi giorni. Dobbiamo capire le cause di questo cedimento e, soprattutto, verificare se vi siano altre porzioni di soffitto a rischio distacco – ha sottolienato Beretta – Certo quello che preoccupa è il fatto che stiamo parlando di un manufatto realizzato pochissimi anni fa… “.

L’edificio, essendo di recente costruzione, finirà inevitabilmente al centro di verifiche tecniche per determinare eventuali difetti di posa o infiltrazioni che possano aver compromesso la stabilità della struttura. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti sui tempi di riapertura dell’ala dei colombari interessata dal crollo.