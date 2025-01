Crolla sulla strada parte del cornicione del vecchio ospedale

Ancora un crollo, non il primo, per quel che rimane dell'ala storica del vecchio ospedale di Vimercate.

Il crollo del cornicione in pieno centro a Vimercate

Nel pomeriggio di oggi, sabato 18 gennaio, una porzione consistente di cornicione si è staccata da una delle vecchie strutture, che si affacciano su via Battisti, proprio accanto a Palazzo Trotti, sede del Municipio e a due passi dalla biblioteca comunale.

Una porzione del vecchio ospedale abbandonato

I pesanti calcinacci sono finiti sulla strada fortunatamente senza colpire nessuno. Nel giro di pochi minuti sul posto sono giunti i Vigili del fuoco volontari di Vimercate e gli agenti della Polizia locale, che hanno immediatamente provveduto a transennare l'area e a chiudere la strada, a senso unico, dall'accesso da piazza Unità d'Italia.

Modifiche provvisorie alla viabilità, sospesa la Ztl

Per consentire il deflusso dalla piazza è stato quindi invertito il senso di marcia su via De Castillia.

Sul posto anche una funzionaria di Asst Monza Brianza, proprietaria dello stabile, la vicesindaco Mariasole Mascia e l'assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio, che ha dato disposizione di sospendere, almeno per il fine settimana, la Zona a traffico limitato per garantire un accesso al centro da via Vittorio Emanuele.

Lunedì un primo intervento di messa in sicurezza

Dal canto suo Asst nella mattinata di lunedì, 20 gennaio, procederà a rimuovere i detriti e le parti di cornicioni ancora pericolanti. Il crollo fa però temere che se ne possano registrare altri e ancor più pericolosi. L'intenzione è quindi di procedere con l'installazione anche di una rete contenitiva. Una situazione di potenziale pericolo che dovrebbe indurre (una decisione verrà presa nelle prossime ore) a prolungare la chiusura al traffico della strada per almeno tutta la prossima settimana.

In quel punto al venerdì ci sono le bancarelle del mercato

Probabile anche lo spostamento in altra sede, venerdì prossimo, delle bancarelle del mercato allestite solitamente proprio nel tratto in cui si è verificato il crollo. Se infatti il cedimento si fosse verificato di venerdì mattina, il bilancio sarebbe stato ben peggiore.

Il futuro del vecchio ospedale?

Sempre in attesa che qualcosa si muova sul fronte della vendita delle aree del vecchio ospedale, che consentirebbe di procedere con la demolizione dello stabile in questione, ormai irrecuperabile.