Crolla un pezzo di cornicione, paura in via Roma

Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno sul marciapiede sottostante. Sul posto Polizia Locale e pompieri.

Apprensione martedì sera, 9 settembre, in via Roma a Meda: una porzione di cornicione di un’abitazione privata è crollata da nove metri finendo sul marciapiede sottostante.

Crolla un pezzo di cornicione

E’ successo poco dopo le 21.30 in via Roma, all’angolo con via Orsini. Un pezzo di cornicione si è staccato dalla facciata di un edificio, cadendo da un’altezza di circa nove metri e frantumandosi.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e pompieri

Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno e non ci sono stati feriti. Sul posto, dopo essere stati allertati, sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area.

GUARDA LA GALLERY (10 foto) ← →

Stabile transennato

Tutto lo stabile è stato transennato in attesa che vengano eseguiti gli accertamenti del caso.