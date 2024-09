Crollano due grosse piante sulla strada, tragedia sfiorata a Carate

Due grosse piante che svettavano dal giardino di villa Cusani Confalonieri, a Carate Brianza, sono crollate al suolo, finendo sulla strada. E' successo oggi, venerdì 13 settembre, intorno alle 14, in via don Minzoni, nel quartiere San Bernardo.

Travolte edicola e auto

Complici le forti raffiche di vento, i due alberi, cadendo, si sono abbattuti sul muro di cinta della storica villa caratese per finire poi sulla pubblica via, occupando le due corsie di via don Minzoni, all'altezza del bar gelateria "San Bernardo" e della prospiciente edicola. Parte del chiosco è stato danneggiato dal peso delle piante, stesso destino anche per un'automobile parcheggiata a pochi metri di distanza. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Chiusa la strada

Sul posto sono ora al lavoro i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso al traffico via don Minzoni in entrambe le direzioni. Con loro anche gli assessori Luca Cesana e Fabio Cesana insieme alla responsabile del settore Verde Pubblico. Sono in corso in questo momento i lavori di taglio e messa in sicurezza.

Seguono aggiornamenti