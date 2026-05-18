CTL3 Atletica Bernareggio protagonista nel weekend dei Campionati di società assoluti Fidal Lombardia, che hanno fatto registrare numeri imponenti con oltre 2000 atleti al via tra gli uomini e più di 1700 tra le donne. In questo contesto altamente competitivo, la squadra brianzola si è distinta con una serie di prestazioni di alto livello, soprattutto tra i giovani.

CTL3 Atletica protagonista ai CdS lombardi

Sabato a Busto Arsizio riflettori puntati sui 400 metri, dove è arrivata una pioggia di primati personali. Ottima prova per Luca Bo (juniores), che ha chiuso in 50.52, seguito da Davide Cremonini (juniores) in 50.86. Sotto il muro dei 51 secondi anche Maximilian Mengon (promesse) con 50.98, mentre Tommaso Bregni, junior al primo anno, ha fermato il cronometro a 51.35, confermando una crescita costante. Sempre sul fronte della velocità, nuovo personale anche per la junior Giulia Massone, che nei 100 metri ha fermato il cronometro sul 13.12.

La giornata di domenica era invece tutta concentrata su un obiettivo preciso: conquistare il tempo minimo per accedere alle finali nazionali di Caorle, in programma il 5 e 6 luglio 2026, nella staffetta 4×400. Missione compiuta per il quartetto del CTL3, che ha fermato il cronometro a 3:29.43, centrando il pass richiesto (3:30) e firmando una prestazione di grande valore.

Weekend di risultati

Protagonisti della staffetta sono stati Giorgio Chiappini (allievo), insieme a Luca Bo, Davide Cremonini e Tommaso Bregni, autori di quella che può essere considerata a tutti gli effetti una piccola impresa sportiva. Poco prima, a completare un fine settimana da incorniciare, Maximilian Mengon aveva già migliorato il proprio primato personale nei 200 metri, chiusi in 23.38.

Un bilancio più che positivo per l’Atletica CTL3 Bernareggio, capace di coniugare risultati, crescita individuale e spirito di squadra in una delle manifestazioni più partecipate della stagione regionale.