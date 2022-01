Cucciolo di cane abbandonato tra i rifiuti, operatore ecologico lo salva

Cesano Maderno

"Stavo svuotando un cestino quando ho visto che il sacchetto si muoveva. Ho guardato dentro e non credevo ai miei occhi".

Stava svuotando il cestino dei rifiuti quando "il sacchetto della spazzatura si è mosso e dentro ho trovato un cucciolo di cane". Franco Elefante, operatore ecologico in servizio a Cesano Maderno, questa mattina ha salvato un cagnolino.

L'operatore ecologico intorno alle 9 di oggi, giovedì 20 gennaio, era in piazza Alda Merini, il posteggio della stazione ferroviaria, in centro città. "Stavo svuotando un cestino quando ho visto che il sacchetto si muoveva. Ho guardato dentro e non credevo ai miei occhi: tra la spazzatura c'era un cucciolo di cane - racconta Elefante - In tanti anni di lavoro non mi era mai capitato prima".

Il cucciolo è stato portato al canile di Lissone

Elefante ha subito allertato la Polizia Locale, che a suo volta ha chiesto l'intervento del canile Fusi di Lissone per il recupero dell'animale. "Il cagnolino era tutto bagnato, infreddolito - racconta Elefante - L'ho messo al sicuro in uno scatolone e l'ho tenuto al caldo sul mio mezzo in attesa che lo portassero via. Mi guardava con due occhioni tenerissimi, non so come qualcuno sia stato capace di fare una crudeltà del genere a un esserino così".