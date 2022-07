Cucciolo di cinghiale catturato dai vigili a San Carlo . La segnalazione dal quartiere è arrivata agli agenti della Polizia Locale di Desio.

Un cucciolo di cinghiale avvistato tra il verde e gli arbusti in una corte di via Mantegazza, a San Carlo, sul territorio desiano. Di fronte al movimento, all’arrivo degli agenti, che si sono immediatamente attivati per catturarlo, il piccolo cinghiale è fuggito lungo via Mantegazza, tra le auto di passaggio e le persone che in quel momento si trovavano a transitare nelle strade del quartiere. Mentre il cinghiale fuggiva, i vigili hanno cercato di non perderlo di vista, finché sono riusciti a prenderlo. Si era rifugiato in una corte.

Gli agenti prima di tutto si sono assicurati che stesse bene, quindi lo hanno portato al comando e poi hanno contattato la Polizia Provinciale, che si è attivata. L'animale è stato successivamente affidato alle cure del veterinario che si è preoccupato di verificare le sue condizioni. Una volta accertato che il cinghiale fosse in buone condizioni, è stato liberato al Cras (Centro di recupero di animali selvatici) di Calolziocorte.