Cumulo di sterpaglie a fuoco a Biassono: pompieri al lavoro per tre ore FOTO VIDEO

Cumulo di sterpaglie a fuoco a Biassono: pompieri al lavoro per tre ore. I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in via Cavallotti.

Diverse squadre dei Vigili del fuoco al lavoro nella serata di ieri, domenica 16 agosto, a Biassono. Qui, in via Cavallotti si è infatti sviluppato un vasto incendio di un cumulo di sterpaglie e scarti di verde abbandonati.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lissone, Carate e Bovisio Masciago. L’intervento di messa in sicurezza è durato quasi tre ore.