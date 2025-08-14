"Curva pericolosa, serve un semaforo intelligente"

Segnalazione da via Verdi

Nei giorni scorsi abbattuta la barriera di protezione per i pedoni. I residenti lamentano i pericoli della strada stretta e chiedono al Comune di intervenire

A Usmate Velate abbattuta la barriera di protezione per i pedoni di via Verdi: è successo all’inizio della settimana in serata. I residenti della frazione di Velate chiedono a gran voce l’intervento dell’Amministrazione comunale per ripristinare condizioni di sicurezza per i pedoni e riattivare il semaforo intelligente.

Curva pericolosa in via Verdi

Da tempo i residenti segnalano la pericolosità della curva di via Verdi, strada che conduce verso Rogoredo di Casatenovo. La curva “quasi a gomito” è stretta e rende difficoltoso il transito contemporaneo di due veicoli, soprattutto se sono camion, trattori e pullman. “Anni fa era stato posizionato un semaforo intelligente che, attraverso una telecamera, rilevava l'altezza dei mezzi in transito - spiega una residente, che si è rivolta al Giornale di Vimercate - In caso di trattori e pullman diventava rosso in senso opposto, permettendo il passaggio in sicurezza. Da un paio d’anni il semaforo è stato danneggiato e non funziona più”.

I residenti: "Occorre ripristinare il semaforo"

Più volte, anche di recente, gli abitanti della zona hanno scritto al Comune e alla Polizia Locale per segnalare la pericolosità della curva. “La velocità delle auto e la disattenzione dei conducenti stanno creando un pericolo reale e sempre più grave. Gli incidenti, bisogna dirlo, sono provocati anche dall’incapacità degli automobilisti”. Finora il problema di via Verdi è rimasto irrisolto. I residenti chiedono quindi l’immediata sistemazione della barriera abbattuta nei giorni scorsi (foto tratta da Sei di Usmate Velate se) e il ripristino del semaforo intelligente per regolare la circolazione e limitarne i pericoli.