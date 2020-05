Da domani riapre la Biblioteca di Seregno – MODALITÀ E ORARI

Dal domani, martedì 19 maggio, la Biblioteca di Seregno riapre le porte ai lettori. Nel rispetto delle prescrizioni sulla limitazione della diffusione del Coronavirus, l’attivazione dei vari servizi è articolata in fasi successive.

Riapre la Biblioteca di Seregno: cosa si può fare

Nella prima fase sarà possibile usufruire solo del servizio di prestito librario e di restituzione del materiale preso in prestito.

Il servizio prestito è effettuato solo su appuntamento. Il pubblico può accedere solo al bancone dell’atrio principale per il ritiro del materiale prenotato: non è consentito avvicinarsi agli scaffali per scegliere i libri. Nella prima fase si può prendere in prestito solo il materiale disponibile in sede: il prestito interbibliotecario del Sistema BrianzaBiblioteche sarà attivato in una fase successiva.

Come fissare l’appuntamento

Per prenotare e fissare un appuntamento è possibile inviare una mail seregno.prestito@brianzabiblioteche.it oppure telefonare ai numeri 0362.263.223 – 0362.263.207 – 0362.263.209 oppure utilizzare il portale www.brianzabiblioteche.it (in questo caso, si verrà ricontattati).

Come restituire i libri

Il servizio restituzione è effettuato senza appuntamento, seguendo un percorso dedicato in Biblioteca. Non è necessario affrettarsi per la restituzione del materiale preso in prestito prima della chiusura: per il primo mese non saranno applicate sanzioni per i ritardi.

Non sono fruibili il servizio internet, la Sala Ragazzi, le Sale di Lettura e l’Emeroteca.

L’accesso ai locali è consentito ad un numero limitato di persone. Gli utenti in attesa sono invitati ad attendere all’esterno, rispettando il distanziamento dalle altre persone ed evitando assembramenti. E’ obbligatorio accedere con naso e bocca coperto da mascherina. All’ingresso è a disposizione del liquido sanificante per le mani.

I nuovi oraridela Biblioteca Civica Ettore Pozzoli

Questi gli orari di apertura del servizio (durante i quali è possibile anche telefonare):