Da domani riapre parzialmente l’isola ecologica di Vimercate. Per accedere è necessario prendere appuntamento via email o via telefono.

Da domani, 16 aprile, riapre solo parzialmente l’isola ecologica di Vimercate. Si possono conferire solo gli scarti vegetali dei giardini privati (sfalci dei prati e potature) e solo se non si può operare diversamente mantenendoli nel proprio giardino.

Per accedere all’isola ecologica è obbligatorio prendere un appuntamento scrivendo all’indirizzo e-mail ecologia@comune.vimercate.mb.it. Qualora non sia possibile scrivere si può anche chiamare i numeri telefonici 039.6659262-263, entro le ore 12 del giorno precedente quello del conferimento. L’amministrazione comunale invita comunque ad utilizzare la mail, per non rischiare di rimanere in attesa eccessiva al telefono e quindi non riuscire a prenotare.

Nella richiesta bisogna segnalare anche la targa del veicolo che si presenterà in isola ecologica dove, lo ricordiamo, non si entra senza appuntamento.

La gestione degli altri rifiuti

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale ricorda che, per chi non si trova in isolamento le regole da seguire sono le solite.

Se avete terminato la scorta di sacchi rossi o grigi per la raccolta del secco o per la raccolta dei presidi sanitari, potete utilizzare sacchi diversi purché semitrasparenti.

Questa deroga vale solo temporaneamente, in presenza dell’emergenza sanitaria di queste settimane e fino a successiva comunicazione.

L’utilizzo di sacchi semitrasparenti, diversi da quelli previsti, deve essere comunicato all’Ufficio Ecologia del Comune inviando una mail a ecologia@comune.vimercate.mb.it .



Per chi è positivo o in quarantena obbligatoria

Per coloro che invece si trovano in condizione di isolamento perché positivi al CoVid-19, l’Istituto Superiore di Sanità ha diramato apposite istruzioni sulla raccolta dei rifiuti e sulla raccolta differenziata. Le trovate elencate di seguito: