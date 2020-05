Da Genova per spacciare, cinque pusher arrestati ad Agrate. In manette sono finiti due ragazze italiane e tre giovani di origine marocchina.

Hashish e contanti

Ad effettuare l’arresto i Carabinieri della stazione di Agrate, insospettiti da due autovetture in sosta ed un gruppo di ragazzi coinvolti in una animata discussione, avvenuta in una via periferica. Alla vista dei militari i giovani hanno tentato disinvoltamente di allontanarsi mentre uno di loro lanciava, oltre un muro di cinta di un’abitazione privata, una busta in cellophane. Immediato il fermo da parte dei Carabinieri, che hanno proceduto all’identificazione dei cinque giovani: due ragazze italiane 20enni (conducenti dei due veicoli) e tre ragazzi di origine marocchina un 24enne e due 19enni, tutti residenti a Genova. La mancanza di giustificazione sulla loro presenza ed il loro atteggiamento ha ulteriormente insospettito i militari che, contattati rinforzi, hanno proceduto con perquisizioni personali, rinvenendo 6 panetti di hashish e la somma di 2.800 euro in contanti. Inoltre i militari hanno rinvenuto la busta che conteneva ulteriori 7 panetti medesima sostanza. I cinque giovani, dopo essere stati accompagnati presso la locale caserma, ricostruirti gli eventi, venivano tutti dichiarati in stato di arresto per detenzione illecita di 1300 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish in concorso e associati nelle case circondariali di Monza e San Vittore di Milano.

TORNA ALLA HOMEPAGE