Da Gianluca Grossi una canzone dedicata a Bellusco. Il professore musicista, vero e proprio fenomeno del Web, ha deciso di prendere parte all’iniziativa “Segni di comunità” creata dall’Amministrazione per affrontare i giorni di quarantena.

Gianluca Grossi, professore musicista di Agrate (i cui video hanno fatto il giro del Web), ha deciso di partecipare con entusiasmo a “Segni di comunità”, l’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale di Bellusco per affrontare al meglio questi giorni di quarantena. La pagina Facebook permette di “fare comunità ai tempi del Coronavirus”.

“Viviamo giorni che entreranno nella Grande storia del mondo e delle nostre vite – spiega il sindaco Mauro Colombo – Giorni che non dimenticheremo. Risuonano parole come emergenza, limitazioni, chiusure. Giorni in cui ci viene chiesto di restare a casa. Questa pagina vuole provare a mantenere vivo, in modo lieve ma non leggero, il nostro senso di comunità. Con pensieri, piccoli giochi, appuntamenti, che riguardano la nostra Bellusco. La pagina è curata da un gruppo di lavoro dell’Amministrazione comunale ma è aperta al contributo di tutti”.