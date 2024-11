Dà in escandescenza in stazione a Meda e si aggrappa a un treno, denunciato

E' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza il 22enne di Mariano Comense che ieri, mercoledì 13 novembre 2024, intorno alle 17, ha dato in escandescenza e creato il caos alla stazione ferroviaria di Meda.

Dà in escandescenza in stazione

Il giovane, in evidente stato di ubriachezza e probabilmente anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, avrebbe iniziato a dire frasi senza senso e a gridare, allarmando i pendolari che in quel momento si trovavano in stazione.

Si aggrappa a un treno, costretto a rimanere fermo per una ventina di minuti

Non solo: in preda al delirio si è aggrappato al vagone di un treno fermo al binario, impedendogli di ripartire e costringendolo a rimanere bloccato per una ventina di minuti.

Intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e soccorritori

E' stato necessario l'intervento dei Carabinieri per bloccare il 22enne, che ha anche opposto resistenza ai militari. In stazione sono accorsi anche gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori di Avis Meda. Alla fine il giovane è stato fermato in via Pace e caricato in ambulanza per essere trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Denunciato per interruzione di pubblico servizio, resistenza e ubriachezza

Come detto, i Carabinieri lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza.