Dà in escandescenze e aggredisce tre carabinieri

Biassono

Fermato un uomo di 33 anni che ha minacciato di dar fuoco a un appartamento.

Ha dato in escandescenze e ha ferito tre carabinieri. Fermato un uomo di 33 anni.

Dà in escandescenze

Ha minacciato di dar fuoco a un appartamento in via Trento e Trieste, in centro a Biassono. Mancavano pochi minuti alle 16 quando sono intervenuti i Carabinieri per fermare un uomo che, per cause ancora da accertare, ha dato in escandescenze. L'uomo è poi scappato a piedi ma è stato raggiunto dai militari che nella colluttazione sono rimasti feriti. Il 33enne è finito al pronto soccorso dell'ospedale ed è in stato di fermo.

L'intervento in via Borromini

Nella fuga l'uomo si è intrufolato all'interno di un'abitazione privata in via Borromini seminando il panico. Cinque le persone coinvolte, tra cui un bambino di un anno. Sul posto sono arrivate due ambulanze: la Croce rossa di Monza e Brianza e i Volontari di Vimercate, che hanno trasportato i feriti all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Feriti anche tre carabinieri finiti in pronto soccorso.

