Da inizio pandemia 4mila visite e 7mila tamponi a domicilio: l’attività delle Usca

Il percorso di assistenza garantito dalle Usca è dedicato a persone, residenti o domiciliati sul territorio dell’ATS Brianza, che per condizioni clinico assistenziali, collegate ad infezione da virus COVID-19, necessitano di osservazione e assistenza a bassa intensità e si trovino in una situazione di fragilità/non autosufficienza, anche parziale, e richiedono interventi di supervisione e monitoraggio che garantiscano loro il rientro in sicurezza a domicilio, dopo ricovero ospedaliero, o il mantenimento a domicilio.

Le persone eleggibili al profilo devono presentare stabilità clinica, assenza di gravi compromissioni sociali, condizioni abitative che permettano una corretta e sicura assistenza, e una rete familiare di supporto con care giver principale in grado di gestire, previo adeguato addestramento, la gestione dell’isolamento e prevenzione al contagio.

Chi può beneficiare dell’assistenza domiciliare

Rientrano in questa tipologia persone:

COVID positivi dimessi da strutture ospedaliere e dal PS verso il domicilio

COVID positivi già a proprio domicilio per il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio

con sintomatologia clinica suggestiva per COVID cui non è stato effettuato, in applicazione delle indicazioni regionali e nazionali, il tampone

L’attivazione del profilo ADI COVID segue le stesse modalità previste per la cosidetta ADI ordinaria: su richiesta del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia oppure da parte del medico di reparto, nel caso del paziente in dimissione protetta, o su segnalazione della Centrale Operativa ATS.

