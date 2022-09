Sono ore di estrema apprensione per i familiari di Matteo Caronni, 24enne di Misinto di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, martedì 6 settembre.

Dà le dimissioni e scompare nel nulla: si cerca Matteo

A quanto si apprende il ragazzo, operaio in una ditta di Desio, nel primo pomeriggio ha rassegnato le dimissioni dall'azienda dove lavorava e poi si è allontanato senza dare più notizie di sé. A lanciare l'allarme è stata la sorella del giovane che ha sporto denuncia ai Carabinieri di Lentate sul Seveso, i quali si sono subito attivati per le ricerche.

Ricerche che hanno permesso di localizzare l'auto del ragazzo, una Renault Clio, nelle vicinanze dell'ospedale di Tradate.

Ha dato invece esito negativo il tentativo di attivazione ella procedura salvavita mediante localizzazione dello smartphone in quanto, al momento della scomparsa, il ragazzo non aveva con sé il telefono.

Al momento, secondo quanto riportano i colleghi di PrimaSaronno.it, sono in campo per le ricerche i Carabinieri e i Vigili del fuoco che hanno allestito l'Unità di coordinamento delle ricerche nel parcheggio dell'ospedale dove è stata ritrovata l'auto del 24enne. Militari e pompieri stanno perlustrando da diverse ore la zona boschiva ma al momento non ci sono aggiornamenti.

Chi avesse informazioni utili o in caso di avvistamento è possibile rivolgersi ai Carabinieri di Lentate o a qualsiasi altro comando di zona.