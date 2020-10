Da lunedì didattica digitale integrata per tutte le classi del Versari

Didattica digitale integrata per tutte le classi dell’Istituto superiore “Iris Versari” di Cesano Maderno. E’ uno degli effetti della crescita del numero dei contagi dovuti al coronavirus e dell’ordinanza di Regione Lombardia.

Da lunedì didattica digitale integrata per tutte le classi

A comunicarlo è stata direttamente la preside, Maria Grazia Di Battista. “Considerate le disposizioni in regime di quarantena per alcune classi dell’istituto – evidenzia – si dispone la didattica digitale integrata per tutte le classi dell’Istituto dal giorno lunedì 19 ottobre a sabato abato 31 ottobre 2020. A partire da lunedì 2 novembre le classi dell’Istituto riprenderanno a frequentare le lezioni in presenza a settimane e ad indirizzi alterni”. Riprenderanno in presenza le classi del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Applicate, mentre le classi dell’Istituto Tecnico Economico e del Liceo delle Scienze Umane continueranno con la didattica digitale integrata per una settimana.

Si andrà avanti in alternanza

La settimana successiva, dal 9 novembre al 14 novembre, frequenteranno in presenza le classi dell’Istituto Tecnico Economico e del Liceo delle Scienze Umane mentre le classi del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Applicate proseguiranno con la Ddi. L’alternanza proseguirà fino ad ulteriore comunicazione della dirigente. La scuola, comunque, non è chiusa.

