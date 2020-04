Da lunedì riapre l’isola ecologica a Vimercate. Si potrà entrare solo con guanti e mascherina e massimo cinque persone alla volta.

Da lunedì 4 maggio i cittadini residenti a Vimercate potranno nuovamente recarsi all’isola ecologica per conferire tutte le tipologie di rifiuti.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

lunedì: dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19;

martedì e giovedì: dalle ore 8 alle ore 12;

mercoledì e venerdì: dalle ore 16 alle ore 19

sabato dalle ore 9 alle ore 18.

Nuove norme per accedere

Per poter accedere alla piattaforma ecologica i cittadini dovranno essere muniti di guanti e mascherina (o qualunque altro indumento per la copertura di naso e bocca). Dovranno inoltre rispettare le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non potranno infine accedere all’isola ecologica più di cinque persone per volta.

Il personale presente nella struttura non aiuterà i cittadini nelle operazioni di scarico, ma si limiterà al controllo del corretto conferimento del materiale.

