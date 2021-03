Da lunedì vaccinazioni anti-Covid al PalaBancoDesio

Da lunedì 15 marzo le vaccinazioni anti-Covid alle categorie già individuate dal piano vaccinale, a partire dagli over 80 di Desio e del territorio circostante, saranno eseguite anche al PalaBancoDesio, che si aggiunge alle strutture ospedaliere dell’Asst della Brianza. Lo ha messo a disposizione il Comune di Desio e servirà a potenziare la capacità di vaccinare la popolazione.

Vaccinazioni anti-Covid al PalaBancoDesio, secondo le prenotazioni dell’Asst

La struttura sportiva, già utilizzata per le vaccinazioni antinfluenzali alla fine dell’anno scorso, grazie all’intervento del Comune supportato da medici di base, Protezione civile e Croce Rossa, in queste ore è in fase di allestimento per poter svolgere in sicurezza le fondamentali operazioni anti-Covid. Le persone da vaccinare seguiranno il normale iter di prenotazione adottato dall’Asst, quindi è vietato a chiunque presentarsi autonomamente presso il palazzetto dello sport desiano.

Vaccinazioni a cura dei medici dell’Asst

“La proposta di collaborazione – spiega l’assessore alle Politiche sociali Paola Buonvicino – è stata accettata prontamente da Asst e dopo vari sopralluoghi da lunedì 15 marzo partiranno le vaccinazioni per gli over 80 di Desio e non solo, a cura dei medici e degli infermieri dell’Asst. A queste seguiranno poi le vaccinazioni delle altre categorie previste compresa la cosiddetta vaccinazione di massa”.

Spazi in fase di allestimento

In queste ore gli operatori stanno allestendo e sanificando gli spazi, per ora tre degli atri di accesso . Si comincerà con 6 linee vaccinali a cui se ne aggiungeranno in seguito due e l’attività si svolgerà 7 giorni su 7, dalle 8.30 alle 19 fino al termine delle vaccinazioni. “Successivamente – aggiunge Buonvicino – si ragionerà sull’aggiunta di ulteriori linee vaccinali gestite dai medici di medicina generale del nostro territorio che hanno già dato ampia disponibilità”.

Collaborazione tra Asst e Comune

“Come ha affermato ieri il presidente Draghi – dice il sindaco di Desio, Roberto Corti – è necessario uno sforzo collettivo per accelerare quella che è l’unica ed efficace risposta al diffondersi dell’epidemia, soprattutto a causa delle varianti. Tutte le istituzioni e i soggetti potenzialmente idonei devono coordinarsi al meglio, come abbiamo fatto a Desio, per offrire concrete e rapide occasioni di vaccinazione a cominciare dalle categorie a rischio per le quali stiamo assistendo a gravissimi ritardi che vanno colmati al più presto. I sindaci possono fare molto per garantire che tutte le persone, a cominciare da quelle più a rischio, siano raggiunte e nel caso aiutate e accompagnate per l’indispensabile intervento di vaccinazione” .

“Una grande opportunità”

“La disponibilità del Comune – dice l’ingegner Guido Grignaffini, direttore Socio Sanitario di Asst Brianza – è davvero preziosa. Per noi avere a disposizione il PalaBanco è una grande opportunità per ampliare significativamente l’offerta vaccinale. La collaborazione fra Comune e Asst, in generale fra istituzioni e i diversi attori chiamati a soddisfare la domanda di salute sul territorio, è la condizione migliore per rispondere adeguatamente alla necessità di velocizzare la campagna di immunizzazione”.