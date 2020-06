Da mercoledì prove di carico su 3 ponti della Milano Meda

La Provincia di Monza e Brianza ha definito il programma delle prove di carico su tre ponti della Milano Meda, i ponti n. 12, 14 e 26, a partire dalla notte tra il 3 ed il 4 giugno 2020 fino alla notte tra il 5/6 giugno.

Si tratta di attività previste nell’ambito del programma Operazioni Ponti sicuri che prevede sorveglianza e vigilanza continua dei manufatti per garantire condizioni di sicurezza e transitabilità.

Il programma delle prove di carico sulla Milano Meda

Il programma di giugno sui ponti della “Milano – Meda” n. 12 di via Manzoni a Binzago, n. 14 di via san Benedetto a Cesano Maderno e n. 26 di via tre venezie a Meda, è stato definito per ottenere la nuova emissione dei certificati di idoneità statica entro il prossimo 30/06/2020, data di scadenza dei precedenti certificati di idoneità conseguiti a conclusione delle prove condotte nel settembre 2018.

Le attività, coordinate dal Servizio Ponti, coinvolgono 3 società: una per la materiale esecuzione delle prove, una per il noleggio degli autocarri carichi ed una per il noleggio della segnaletica di chiusura e deviazione. La Polizia provinciale darà supporto per il pattugliamento delle chiusure della SP ex SS n. 35 e le Polizie Locali disponibili nelle diverse notti provvederanno al pattugliamento delle chiusure dei segmenti di viabilità comunale.

Il programma

Notte mercoledì 03/06/2020 su giovedì 04/06/2020

Prova di carico su ponte 12 (cavalcavia via Alessandro Manzoni, Binzago)

dalle ore 22:00 del 03/06/2020 alle ore 06:00 del 04/06/2020: chiusura al traffico veicolare del tratto di SP ex SS n. 35 corrispondente alla viabilità inferiore del manufatto, compreso tra le uscite n. 8 e 9, per permettere l’allestimento della strumentazione di misura (trasduttori differenziali su aste telescopiche, cavi elettrici, stazione PC per lettura deformazioni, etc.); nel dettaglio, le chiusure saranno così articolate:

– carreggiata ascendente (verso Como): uscita obbligatoria n. 8 “Bovisio Masciago” e deviazione traffico su itinerario alternativo;

– carreggiata discendente (verso Milano): uscita obbligatoria n. 9 “Binzago” e deviazione traffico su itinerario alternativo;

dalle ore 21:00 del 03/06/2020 alle ore 07:00 del 04/06/2020: chiusura al traffico veicolare e ciclopedonale del segmento della comunale via Manzoni corrispondente alla viabilità superiore del cavalcavia, per consentire il posizionamento di 4 autocarri carichi necessari alla prova di carico (totale 128 ton).

Notte giovedì 04/06/2020 su venerdì 05/06/2020

Prova di carico su ponte 14 (sottovia via san Benedetto, Cesano Maderno)

dalle ore 22:00 del 04/06/2020 alle ore 06:00 del 05/06/2020: chiusura al traffico veicolare del tratto di SP ex SS n. 35 corrispondente alla viabilità superiore del manufatto, compreso tra le uscite n. 10 e 10-11, per consentire il posizionamento di 4 autocarri carichi necessari alla prova di carico (totale 140 ton); nel dettaglio, le chiusure saranno così articolate:

– carreggiata ascendente (verso Como): uscita obbligatoria n. 10 “Cesano” e deviazione traffico su itinerario alternativo;

– carreggiata discendente (verso Milano): chiusura entrata n. 10 “Cesano” e uscita obbligatoria n. 10-11 “Seveso” con deviazione traffico su itinerario alternativo;

dalle ore 20:00 del 04/06/2020 alle ore 07:00 del 05/06/2020: chiusura al traffico veicolare e ciclopedonale del segmento della comunale via San Benedetto corrispondente alla viabilità inferiore del manufatto, per permettere l’allestimento della strumentazione di misura (trasduttori differenziali su aste telescopiche, cavi elettrici, stazione PC per lettura deformazioni, etc.).

Notte venerdì 05/06/2020 su sabato 06/06/2020

Prova di carico ponte 26 (cavalcavia via tre venezie, svincolo Meda)

dalle ore 22:00 del 05/06/2020 alle ore 06:00 del 06/06/2020: chiusura al traffico veicolare del tratto di SP ex SS n. 35 corrispondente alla viabilità inferiore del manufatto, compreso tra le uscite n. 12 e 13, per permettere l’allestimento della strumentazione di misura (trasduttori differenziali su aste telescopiche, cavi elettrici, stazione PC per lettura deformazioni, etc.); nel dettaglio, le chiusure saranno così articolate:

– carreggiata ascendente (verso Como): uscita obbligatoria n. 12 “Meda” e deviazione traffico su itinerario alternativo;

– carreggiata discendente (verso Milano): uscita obbligatoria n. 13 “Barlassina” e deviazione traffico su itinerario alternativo;

dalle ore 22:00 del 05/06/2020 alle ore 06:00 del 06/06/2020: chiusura al traffico veicolare delle arterie comprese nello svincolo di Meda corrispondente alla viabilità superiore del cavalcavia, per consentire il posizionamento di 4 autocarri carichi necessari alla prova di carico (totale 140 ton).

In caso di maltempo le prove saranno rimandate alla notte successiva.

Santambrogio “Pronti a ripartire”

“Siamo pronti a ripartire anche con le attività di sorveglianza e sicurezza dei ponti che per la Provincia rappresentano una priorità: gli uffici si sono organizzati in queste settimane per fare partire le prove in tempo utile per rispettare la scadenza dei certificati dei 3 ponti quotidianamente sorvegliati tramite impianto di monitoraggio fisso. Insieme alle prove di carico sono anche previste altre attività di ispezioni visive complesse su totali 30 ponti della “Milano – Meda”, finalizzate a monitorare le condizioni conservative e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza e risanamento laddove risultassero necessari. Al termine di queste operazioni potremmo fare un Report aggiornato sullo stato di salute dei manufatti che attraversano una delle arterie più strategiche della Brianza per estensione e traffico giornaliero. Tra giugno ed agosto, inoltre, verranno eseguite attività di spostamento impianti, da parte dei rispettivi enti gestori, propedeutiche al rifacimento del ponte 14 di via san benedetto a Cesano Maderno (di cui intanto verifichiamo la sicurezza attraverso il rinnovo dei certificati) e la demolizione del ponte 10 in via Maestri del Lavoro, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra Regione Lombardia, Concessioni autostradali Lombarde, Autostrada Pedemontana Lombarda e Provincia MB” – spiega il Presidente Luca Santambrogio.

