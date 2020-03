Da oggi a domenica Cgil chiusa per sanificare i locali. La riapertura al pubblico della sede di Monza è prevista per lunedì 23 marzo.

“Gli uffici della Camera del Lavoro di via Premuda a Monza resteranno chiusi fino a domenica 22 marzo per procedere alla sanificazione dei locali”. A comunicarlo è la segreteria della Cgil di Monza e Brianza. La riapertura al pubblico della sede monzese è prevista per lunedì 23 marzo, sempre nel rispetto delle prescrizioni di legge per il contenimento del contagio da Covid-19.

“Rimangono attivi tutti i servizi online e via telefono per non lasciare soli i lavoratori in questa fase complicata”, precisano da Monza: “Già da giorni, infatti, siamo sempre a disposizione tramite i mezzi informatici e di telecomunicazione”.

Per comunicare con il Patronato Inca è sufficiente visitare il sito www.incacgilbrianza.it e compilare il modulo “Parla con Inca”. Per quanto riguarda il Caaf – Servizi Fiscali, invece, è attivo il numero verde 800.990.730. Per ogni altra richiesta, è possibile chiamare il numero 039.27311

“Un ringraziamento alle migliaia di lavoratrici e di lavoratori impegnati senza sosta per fronteggiare l’emergenza”, è il messaggio della segreteria della Cgil di Monza e Brianza, che aggiunge: “Ciascuno di noi può fare qualcosa per evitare il protrarsi del contagio: sono fondamentali i comportamenti individuali, è il momento della responsabilità. Seguiamo le indicazioni delle autorità, restiamo a casa il più possibile ed evitiamo i contatti sociali: isoliamo il virus!”.

